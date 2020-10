Tao Geoghegan Hart gewinnt den Giro d'Italia

How it started: How it ended: pic.twitter.com/g1aIsOmuKk — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 25, 2020

Der britische Außenseiter Tao Geoghegan Hart hat völlig überraschend den Giro d'Italia der Radprofis gewonnen. Dem 25 Jahre alten Ineos-Profi reichte für den mit Abstand größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn beim abschließenden Zeitfahren am Sonntag in Mailand Rang 13. Hart distanzierte den Australier Jai Hindley über die 15,7 Kilometer um 39 Sekunden und sicherte sich damit nach 21 Etappen über mehr als 3300 Kilometer das Rosa Trikot des Gesamtsiegers. Die beiden Außenseiter Hart und Hindley waren nach der Bergankunft in Sestriere zeitgleich in die finale Giro-Prüfung gegangen.

Den letzten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt sicherte sich einmal mehr Zeitfahr-Spezialist Filippo Ganna, der ebenfalls für das britische Ineos-Grenadiers-Team fährt. Der Italiener hat damit alle drei Zeitfahren und ein weiteres Teilstück beim Giro gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten am Sonntag in Mailand Victor Campenaerts aus Belgien und der Australier Rohan Dennis. Den dritten Gesamtrang verteidigte Wilco Kelderman aus den Niederlanden. Er hatte das Klassement bis zur vorletzten Etappe angeführt.

«Noch nicht einmal in meinen Träumen habe ich gedacht, dass das passieren könnte.»

«Noch nicht einmal in meinen Träumen habe ich gedacht, dass das passieren könnte. In meiner Karriere habe ich immer von Top 5 oder Top 10 geträumt bei solchen Rennen», sagte der in London geborene Hart, der eigentlich vom Bahnradsport kommt. Nach dem Zieleinlauf war der Shootingstar kurz erschöpft über seinem Rad zusammengesackt - wenige Sekunden später fing er sich wieder und hüpfte ausgelassen durch die Mailänder Fußgängerzone. «Außergewöhnlich» nannte Hart die Momente an diesem besonderen Sonntag. Teamchef Dave Brailsford lobte bei Eurosport: «Er ist großartig in diese Rolle reingewachsen.»

When a dream became reality.



The last 500m of Tao's flawless ride into pink, on the streets of Milan.



Incredible, @taogeoghegan pic.twitter.com/3PAfHdwNy4 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 25, 2020

Hart war beim Spitzen-Rennstall Ineos-Grenadiers maximal als Helfer eingeplant und sollte den früheren Tour-Sieger Geraint Thomas in den Bergen begleiten. Doch als Thomas nach einem Sturz früh ausschied, war der Weg für Hart frei. «Es macht einen auch stolz, wenn ein zweimaliger Weltmeister für einen fährt», sagte Hart über seinen Teamkollegen Rohan Dennis, der stattdessen ihm in den Bergen den Weg zu diesem Titel geebnet hatte.

(L'essentiel/DPA)