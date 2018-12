Armstrong rettete dank Uber seine Familie

Das Leben von Lance Armstrong gleicht einer Berg- und Talfahrt. Als Radprofi hat der US-Amerikaner viel gewonnen, aber dann auch wieder verloren. Seine sieben Gesamtsiege an der Tour de France in Folge wurden ihm wegen Dopingmissbrauchs (siehe nebenan) entzogen. 2012 sprachen die US-Antidopingagentur (Usada) und folglich auch der Weltradsportverband UCI lebenslange Sperren gegen ihn aus.

1993 gewann Lance Armstrong als 21-Jähriger die Profi-Straßen-WM in Oslo. Der Texaner ist bis heute der jüngste Straßenweltmeister. Bereits zuvor war er international aufgefallen, beispielsweise 1992 mit seinem 2. Rang an der legendären Züri-Metzgete. Von 1999 bis 2005 ging Armstrong sieben Mal in Folge als Gesamtsieger der Tour de France hervor, ehe er zurücktrat. Vier Jahre später erfolgte sein Comeback, doch der in einem Vorort von Dallas aufgewachsene Athlet konnte nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen. 2011 beendete Armstrong seine Laufbahn als Radprofi endgültig und nahm danach bis 2012 noch an Triathlon-Wettbewerben teil. Damit schloss sich ein Kreis, denn mit dieser Ausdauersportart hatte er als Teenager seine Karriere gestartet.



Armstrongs Laufbahn war stets von Doping-Gerüchten begleitet. Die Justiz konnte ihm den Missbrauch aber nie nachweisen. Die US-Staatsanwaltschaft stellte 2012 die Ermittlungen ein. Aufgrund eines sportrechtlichen Verfahrens der US-Antidopingagentur wurde Armstrong rückwirkend ab dem 1. August 1998 lebenslang gesperrt. Im Januar 2013 gestand er in der Talkshow «Oprah's Next Chapter» den Dopingmissbrauch.



Zwischenzeitlich war Armstrong der prominenteste US-Sportler und wurde in seiner Heimat wie ein Volksheld gefeiert. Sogar für eine politische Karriere war er im Gespräch. Seine Biografie erschien in Buchform. Mit Erfolg gründete er eine Stiftung und setzte sich für ein Krebsforschungszentrum in Texas ein. Dies auch deshalb, weil Armstrong 1996 an Hodenkrebs erkrankt war, wobei er mit zwei Operationen und einer besonderen Chemotherapie geheilt werden konnte.

Die mit den Dopingvorwürfen – Armstrong hatte sie zuerst ausdrücklich von sich gewiesen, ehe er 2013 die Einnahme illegaler Substanzen zur Leistungssteigerung öffentlich zugab – verbundenen Verfahren waren kostspielig. Armstrong verriet dem amerikanischen TV-Sender CNBC, dass er 111 Millionen Dollar (rund 97 Millionen Euro) an Rechtskosten und Abfindungen gezahlt habe. Im vergangenen Jahr stimmte der ehemalige Radsportler zu, der US-Regierung 5 Millionen Dollar zu überweisen, um eine langwierige Klage abzuschließen, die ihn mit einer Schadenersatzforderung in der Höhe von 100 Millionen hätte belasten können.

Der fünffache Vater hätte sich ohne eine risikoreiche Investition finanziell nicht über Wasser halten können. 2010 zahlte Unternehmer Chris Sacca in Armstrongs Namen 100.000 Dollar in einen Risikokapitalfonds einer Fahrdienst-App ein. «Ich wusste gar nicht, in was er mein Geld investiert, als ich es ihm gab», gesteht der Texaner ein.

«Die Familie gerettet»

Heute weiß Armstrong, wohin sein Geld damals geflossen ist: Sacca hatte ein gutes Händchen und in Uber investiert. Der rund um den Globus tätige Fahrdienst-Service hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Unternehmen entwickelt, das hohe Gewinne abwirft. Als Sacca die sechsstellige Summe in den Fonds steckte, hatte Uber einen Wert von rund 3,7 Millionen US-Dollar. Dieser ist mittlerweile auf über 72 Milliarden Dollar angestiegen. Für das kommende Jahr (2019) strebt Uber gar eine Bewertung von 120 Milliarden Dollar an.

«Diese Investition hat unsere Familie gerettet», betonte Armstrong gegenüber CNBC. Ohne die Geldanlage hätte der 47-Jährige all die Verfahrenskosten kaum begleichen können und einen Kredit in Millionenhöhe aufnehmen müssen. Armstrong wollte nicht verraten, wie viel er mit seiner Uber-Investition verdient hat. «Es ist zu schön, um wahr zu sein», ließ sich der Amerikaner lediglich entlocken. Eine zweistellige Millionen-Summe zog er aber sicher heraus. Denn auf die Frage, ob er «10, 20, 30, 40 oder 50 Millionen US-Dollar verdient» habe, gab Armstrong preis: «Es ist einer von diesen Beträgen.»

Späte Einsicht

Letztlich zeigte sich der tief gefallene Radfahrer bezüglich seines Verhaltens vor und nach seinem Rücktritt einsichtig: «Das Problem war, wie aggressiv ich mich damals verteidigte und mit den Menschen umging.» Den meisten Leuten sei aber bewusst, worin er geschlittert sei. «Zu meinem Untergang führte nicht nur die Tatsache, dass ich betrogen hatte, sondern auch wie ich mich benahm.» Das habe ihn ins Verderben geführt.

All das ändert jedoch nichts an der Feststellung der Usada, wonach Armstrong «das anspruchsvollste, professionellste und erfolgreichste Dopingprogramm, das der Sport je gesehen hat» anführte. Da kann sich der bis ans Lebensende gesperrte Athlet noch so reuig zeigen und sagen: «Ich würde lieber zurückgehen und sieben Touren in Folge gegen alle anderen gewinnen, die Wasser trinken und Brot essen.»

