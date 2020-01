Bob Jungels startet 2020 wieder bei Tour de France

Aktuell ist Bob Jungels mit seinem Team im spanischen Calpe unterwegs, wo er sich auf die kommende Saison vorbereitet. Wie rtl.lu und das Luxemburger Wort berichten, hat der 27-Jährige nicht nur die Flandern-Rundfahrt für das Frühjahr angepeilt, sondern auch die Tour de France im Sommer. Das größte Radrennen der Welt startet am 27. Juni in Nizza. Jungels hoffe auf einen Etappensieg, so das Wort.

(L'essentiel)