Nach Sturz von Brücke: Rad-​​Ass lernt wieder gehen

Bei der Lombardei-Rundfahrt war der 20-jährige Belgier schwer gecrasht. Evenepoel krachte bei einer schnellen Abfahrt gegen die niedrige Stützmauer einer Brücke, überschlug sich und flog einen Abhang hinunter.

Der talentierte Rad-Profi war dabei mit einem Beckenbruch und der Prellung des rechten Lungenflügels relativ glimpflich davon gekommen. Evenepoel ist mittlerweile nach Belgien zurückgekehrt, erholt sich in einem Krankenhaus von dem schweren Sturz.

Dabei macht der 20-Jährige offenbar große Fortschritte, wie sein Team Deceuninck-QuickStep in einem Video zeigte. Darauf zu sehen sind die ersten Schritte des Belgiers nach dem Crash. Auf Krücken ging Evenepoel behutsam durch sein Krankenzimmer.

He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6