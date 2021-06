Ex-​​Sieger Thomas führt Ineos-​​Aufgebot an

A Tour de France ???????????????? like no other, ready to take the initiative.



Expect the unexpected.



Our #TDF2021 lineup. pic.twitter.com/D9wh4tzvJt — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 18, 2021

Mit Ex-Sieger Geraint Thomas und Dauphiné-Gewinner Richie Porte an der Spitze geht das britische Radteam Ineos-Grenadiers in die 108. Tour de France. Wie der Rennstall am Freitag bekanntgab, will man auf eine offensive Fahrweise setzen. «Wir werden diese Tour nicht gewinnen, wenn wir immer am Hinterrad bleiben», sagte Teamchef Sir David Brailsford. Man werde die Initiative übernehmen und jede Gelegenheit nutzen. Einen klaren Kapitän benannte das Team nicht. Neben Thomas und Porte hat der Nachfolger des Sky-Rennstalls in Richard Carapaz noch einen dritten Trumpf. Der Ecuadorianer hatte am Sonntag die Tour de Suisse gewonnen.

Der frühere Giro-Sieger Tao Geoghegan Hart, Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski sowie die Helfer Jonathan Castroviejo, Luke Rowe und Dylan van Baarle komplettieren das starke Tour-Aufgebot. Giro-Gewinner Egan Bernal lässt die Frankreich-Rundfahrt in diesem Jahr wie geplant aus. Härteste Konkurrenz um den Tour-Sieg dürfte das slowenische Duo mit Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Emirates) sowie Vuelta-Champion Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sein. Das Rennen beginnt am 26. Juni in Brest.

"We won’t win this Tour by sitting in the wheels. We have the team to make it a racers' race" - Sir Dave Brailsford



More info on our #TDF2021 team: https://t.co/fGHfxn1SoZ pic.twitter.com/ZLhwfsiGxe — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 18, 2021

