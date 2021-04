Lance Armstrong des Motor-​​Dopings beschuldigt

Lance Armstrong – der Name ist Programm. Der 49-Jährige ist weltbekannt. Zwischen 1999 und 2005 gewann der US-Amerikaner sieben Mal die Tour de France. Später gestand er nach jahrelangem Schweigen unter Tränen in einer TV-Show: «Ich habe gedopt.» Die Folge: Seine Triumphe wurden ihm aberkannt, Armstrong wird auf ewige Zeiten mit dem Begriff Doping in Verbindung gebracht werden.

Mittlerweile ist es ruhig um den Ex-Rad-Star geworden. Bis vor ein paar Tagen. Da machte die Meldung die Runde, dass sein Sohn Luke (21) von der Polizei festgenommen wurde. Seinem Sohn wird laut dem TV-Sender «KXAN» vorgeworfen, vor drei Jahren nach einer Party eine 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Luke Armstrong bestreitet die Anschuldigungen. Und jetzt wird der US-Amerikaner von Jean-Pierre Vendy, dem ehemaligen Chef der französischen Antidoping-Agentur, des Motor-Dopings beschuldigt.

«Armstrong, das ist der größte Betrug»

In einem Interview mit «Le Parisien» sagt Vendy: «Ich bin überzeugt, dass Armstrongs Rad-Dominanz nur dank eines versteckten Motors möglich war. Ich habe die Bilder einer Bergetappe noch im Kopf, wo Armstrong alle in Grund und Boden fuhr. Nach dem Rennen rief ich mehrere Spezialisten an und sie sagten, dass sie sich seine Leistung nicht erklären können – nicht einmal mit EPO.» Und: «Armstrong, das ist der größte Betrug. Mit Komplizen auf allen Levels. Er genoss eine Sonderbehandlung.»

Die Vorwürfe, die sind heftig. Im Netz werden die Aussagen von Vardy heftig diskutiert. Und Armstrong selbst? Der äußerte sich zu den neusten Vorwürfen nicht. Es ist aber nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner den Vorwürfen ausgesetzt ist. Bereits 2018 äußerte der ehemalige Rad-Profi und heutiger TV-Experte Thomas Voeckler ähnliche Vermutungen. Damals nahm Armstrong Stellung und sagte in einem Interview, dass ihm nie ein motorisiertes Fahrrad angeboten worden sei. Und auf die Frage, ob er jemals darüber nachgedacht hätte, eines zu verwenden, meinte er klipp und klar: «Natürlich nicht.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)