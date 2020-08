Diseviscourt startet beim Race Around Austria

Ralph Diseviscourt kann nie genug bekommen. Der auf die Ultralangdistanz spezialisierte Radsportler, der gerade einen Weltrekord über 915,39 km in 24 Stunden aufgestellt hat, wird ab Dienstag an einem Rennen um Österreich teilnehmen. Die 2200 Kilometer lange Strecke führt den Extremsportler und seine Kollegen entlang der Außengrenze Österreichs. Die Topografie verlangt den Athleten einiges ab, so gilt es auf der Strecke 30.000 Höhenmeter zu überwinden.

Der Startschuss fällt in Sankt Georgen im Bundesland Salzburg an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Teilnehmer starten zeitversetzt, wie bei einem Einzelzeitfahren. Dizzy, so Ralph Diseviscourts Spitzname, wird am Dienstag um 20.34 Uhr beginnen.

Für den 44-jährigen Fahrer ist es nicht die erste Teilnahme an diesem Rennen. Bereits 2017 hatte Dizzy an der Veranstaltung teilgenommen, damals kam er als Zweiter ins Ziel. Für die Strecke benötigte er vier Tage und fünf Stunden, neun Stunden länger als der Sieger Markus Hager. In diesem Jahr will Diseviscourt auf Sieg fahren, bei dem Rennen, das als eines der schwersten seiner Art in Europa gilt.

Der Streckenverlauf entlang der österreichischen Grenze. Source: RAA.

(jg/L'essentiel)