Die Skoda-​​Tour steht 2021 nicht im UCI-​​Rennkalender

Die zahlreichen Sicherheitsvorfälle, die sich während der letzten Skoda-Tour de Luxembourg (15.-19. September) ereignet haben, könnten das Radrennen im Großherzogtum teuer zu stehen kommen. Zum ersten Mal im Pro-Series-Kalender der UCI und mit Profis wie John Degenkolb, Philippe Gilbert oder Arnaud Démare im Fahrerfeld, verpasste das Rennen offenbar die Chance, ein fester Bestandteil des UCI-Rennkalenders zu werden.

Vorläufig steht die Tour de Luxembourg demnach nicht im kürzlich vorgestellten UCI-Kalender 2021. Es handelt sich um eine vorläufige Entscheidung des Internationalen Radsportverbandes, der «dabei ist, die Ereignisse dieses Jahres zu analysieren», um «die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Organisation für die Fahrer zu gewährleisten».

« Die zahlreichen Vorfälle und Missstände während des Rennens sind nicht akzeptabel »

Nach den Zwischenfällen auf den ersten beiden Etappen und dem Streik der Fahrer, die gegen den normalen Autoverkehr auf der Strecke protestierten, kündigte die UCI an, dass sie das Ende der Veranstaltung «genau beobachten» werde. Ein Lastwagen, der dem Peleton bei einer Abfahrt auf der letzten Etappe entgegenkam und einen Massensturz verursachte («ein Wunder» für Rennpräsident Andy Schleck, dass sich niemand ernsthaft verletzt hat), scheint der UCI den Rest gegeben zu haben.

«Die zahlreichen Vorfälle und Missstände während des Rennens sind nicht akzeptabel», sagte die UCI in einer Erklärung, die im Anschluss an das Rennen herausgegeben wurde. In den vergangenen drei Wochen wurde das Dossier von der UCI geprüft, die im Moment noch kein Datum für ihre endgültige Entscheidung nennen kann.

(nc/L'essentiel)