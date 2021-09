João Almeida gewinnt die Tour de Luxembourg

João Almeida ist letzten Endes seinem Status als Favorit auf den Gesamtsieg gerecht geworden: Der 23-jährige Portugiese hat sich am Samstag die Führung im Gesamtklassement der Tour de Luxembourg nicht mehr nehmen lassen und die 81. Auflage der Rundfahrt für sich entschieden. Er hatte zuvor die erste Etappe auf dem Kirchberg gewonnen und wurde am Mittwoch in Eschdorf sowie beim Zeitfahren in Düdelingen und am Samstag auf dem Schlussteilstück zweiter.

Auf der letzten Etappe setzte sich der Franzose David Gaudu durch, Alex Kirsch wurde als bester Luxemburger sechster. Der Schweizer Marc Hirschi, der zwei Tage lang das Gelbe Trikot getragen hatte, wurde am Ende mit 46 Sekunden Rückstand Zweiter im Gesamtklassement, nachdem er bis zum Ende der letzten Etappe versucht hatte, Almeida noch Zeit abzunehmen. Mattia Cattaneo, Teamkollege des Portugiesen bei Deceuninck Quick-Step und Sieger der Freitagsetappe, belegte Platz drei. Der erste luxemburgische Fahrer, Tom Wirtgen, beendete die Rundfahrt auf Platz 47 (+18:58 Minuten), knapp vor seinem Bruder Luc.

And the 81st edition of the SkodaTour Luxembourg is over! David Gaudu wins the last stage.



????David Gaudu (Groupama)

????Joao Almeida (Deceuninck)

????Pierre Latour (Total Energies)#skodatour #luxembourg #letsmakeithappen #uciproseries #SkodaTourLuxembourg pic.twitter.com/60jUT0bBok — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 18, 2021

(L'essentiel)