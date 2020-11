Mehr als drei Monate nach seinem schweren Sturz bei der Polen-Rundfahrt kann Radprofi Fabio Jakobsen wieder trainieren. Der Niederländer teilte am Dienstag via Twitter mit, dass er eine Runde mit seiner Freundin Delore Stougje gefahren ist. «Es war bis jetzt eine ziemliche Reise. Ich möchte mich bei allen medizinischen Spezialisten bedanken, die mir auf diesem Weg geholfen haben», schrieb Jakobsen. «Ich freue mich schon auf meine nächste OP im Januar. Bis dahin beginne ich langsam wieder mit dem Training.» Zwischenzeitlich hatte Jakobsen im Koma gelegen. Später sagte er, dass er Angst gehabt habe, nicht zu überleben.

Same goes for @deceuninck_qst and all the sponsors of my team for the support in my rehabilitation process. Already looking forward to my next surgery in January. In the meantime I will slowly start training again.