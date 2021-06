Wenn Jempy Drucker zu Jempy Printer wird

Die Übersetzungs-Angebote im Internet machen es mittlerweile möglich, auch ohne gute Sprachkenntnisse Fremdsprachen-Texte schnell und einfach zu verstehen. Allerdings sind die automatischen Übersetzungen nicht immer für bare Münze zu nehmen. Das mussten nun auch die drei luxemburgischen Fahrer, die für die Tour de Suisse (6.-13. Juni) gemeldet sind – Jempy Drucker, Bob Jungels und Alex Kirsch – feststellen, deren Namen offensichtlich in der Übersetzungs-Software für Probleme gesorgt haben und dann auch so auf der Veranstaltungs-Website gelandet sind.

Jempy Drucker, ein Mitglied des Cofidis-Teams, heißt in der französischen Version Jempy Imprimante und in der englischen Version Jempy... Printer. Bob Jungels (AGR) wurde (logischerweise) in Bob Jeune und Bob Young umbenannt und aus Alex Kirsch (Trek) wurde offensichtlich Alex Cherry.

