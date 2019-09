Rad-​​Junior bricht bei WM in Tränen aus

Must be said, this guy showed some real character today !

Chapeau German Dario Gomez Becerra #Yorkshire2019

After all this he still finished the race at a 60th place. pic.twitter.com/LbdqGxlSFt — Peter SagFan (@Peter_SagFan) September 26, 2019

Bitterer Moment für German Dario Gomez Becerra an der Rad-WM im britischen Yorkshire: Der Kolumbianer erleidet im Juniorenrennen am Donnerstag knapp 80 Kilometer vor dem Ziel einen Reifenschaden. Becerra hofft auf schnelle Hilfe, doch die Teamautos fahren alle am 18-Jährigen vorbei.

Dass ihm niemand hilft, geht dem Kolumbianer nahe. Becerra schießen die Tränen in die Augen. Er setzt sich am Straßenrand ins Gras. Weitere Minuten ohne Hilfe vergehen. Da wird es dem 18-Jährigen zu bunt. Er macht sich zu Fuß auf den Weg Richtung Ziel. Mit dem kaputten Rad in der Hand.

Hilfe vom eigenen Materialwagen

Becerra muss nicht die ganze Strecke ins Ziel laufen. Abseits der TV-Kameras erreicht ihn der kolumbianische Teamwagen. Der Defekt wird behoben, Becerra kann weiterfahren. Im Ziel reicht es ihm mit knapp 17 Minuten Rückstand auf den amerikanischen Weltmeister Quinn Simmons zu Rang 60.

«Ich habe mich das ganze Jahr auf diese WM vorbereitet und war deshalb so frustriert», sagte Becerra zum Zwischenfall, der ihn zum Weinen brachte. Dass kein anderes Teamauto anhielt und ihm half, nimmt er den Fahrern nicht übel. «Leider war kein neutraler Materialwagen dabei. Darum musste ich so lange auf meinen Teamwagen warten», so der Kolumbianer weiter.

(L'essentiel/heg)