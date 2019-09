Christine Majerus gewinnt in Isbergues

Christine Majerus ist definitiv in Topform. Die Luxemburgerin gewann am Sonntag, zwei Wochen nach ihrem ersten Sieg in einem World Tour Etappenrennen, den Grand Prix d'Isbergue bei der Boels Ladies Tour. Die Entscheidung in Pas-de-Calais fiel durch eine Sprintankunft, Majerus setzte sich in der vierer Gruppe als schnellste durch.

Die Ziellinie überquerte Christine Majerus (Boels-Dolmans) vor zwei französischen Fahrerinnen, Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine) und Pascale Jeuland-Tranchant (Doltcini), sowie einer Italienerin, Lara Vieceli (WBNT-Rotor). Bemerkenswert ist auch der 11. Platz von Elise Maes, die ebenfalls Luxemburgerin ist.

Christine bestätigte damit zum Ende der Weltcup-Saison ihre herausragende Form. Der Saisonabschluss findet nächste Woche in Yorkshire statt. Der Wettkampf der Frauen wird am Samstag ausgetragen.

(jg/L'essentiel)