Titelverteidiger Pogacar gewinnt das Zeitfahren

What a TT from ???????? @TamauPogi !!! Quelle performance de ???????? @TamauPogi !!! #TDF2021 pic.twitter.com/Z2bzKSec2y

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat das erste Einzelzeitfahren der 108. Tour de France souverän gewonnen und damit seine Favoritenstellung untermauert. Der Slowene benötigte am Mittwoch für die 27,2 Kilometer von Changé nach Laval 32:00,83 Minuten und verwies den Schweizer Europameister Stefan Küng mit deutlichem Vorsprung auf den zweiten Platz. Das Gelbe Trikot trägt aber weiterhin Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel (Niederlande), der rund eine halbe Minute auf Pogacar verlor.

@mathieuvdpoel battles right to the very end and retains his Yellow Jersey!



En signant le 5ème temps à 21" de @TamauPogi, @mathieuvdpoel sauve son Maillot Jaune !#TDF2021 pic.twitter.com/1OCq5YTHHa