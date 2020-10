Heli wirbelt Absperrung auf Giro-​​Radfahrer

Was ist bloß beim Giro d’Italia los? Nachdem für den Topfavoriten Geraint Thomas die Italien-Rundfahrt nach einem Sturz wegen einer Flasche früh zu Ende ging, traf es nun mit Luca Wackermann einen weiteren Fahrer.

So war der 28-jährige Italiener nach dem vierten Teilstück vom Dienstag durch ein fliegendes Absperrgitter schwer verletzt worden. Das Gitter wurde durch einen zu tief fliegenden Helikopter aufgewirbelt. Der Italiener erlitt eine Fraktur des Nasenknochens und vermutlich auch im Lumbosakralbereich. Zudem erlitt er Prellungen und Wunden im Gesicht, an den Armen und Beinen sowie am restlichen Körper.

Besonders bitter für den Mann, der derzeit im Krankenhaus von Messina liegt: Es war sein erster Start an einer großen Rundfahrt.

Schon mehrere Horror-Stürze dieses Jahr

Doch nicht nur Wackermann verletzte sich. Auch sein Teamkollege Etienne van Empel wurde von dem Gitter getroffen. Anders als Wackermann hatte er aber Glück im Unglück. Van Empel kam mit Schnittwunden am Finger davon. Auf Twitter schrieb der 26-Jährige: «Ich bemerkte viel Wind, sah die Abschrankung durch die Luft fliegen, aber bevor ich wusste, was los war, lag ich auf dem Boden.» Weiter wünsche er Wackermann eine gute Genesung.

Mit dem Helikopter-Unfall häufen sich in diesem Jahr die Rad-Unfälle weiter. Bei der Lombardei-Rundfahrt war im August eine ältere Frau mit ihrem SUV auf die Strecke gelangt und hatte den Deutschen Maximilian Schachmann zu Fall gebracht; er erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Bei der Luxemburg-Rundfahrt tauchte in einer Kurve auf der Strecke gar ein LKW auf. Das Feld konnte noch rechtzeitig reagieren.

