Luxemburg schickt keinen Zeitfahrer nach Tokio

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Internationale Radsportverband hat am Montag die Zahl der nationalen Startplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bekannt gegeben. Luxemburg hat bei den Frauen einen Platz für das Zeitfahren und einen für das Straßenrennen erhalten. Beide dürfte Christine Majerus sicher haben. Bei den Herren wird es nur zwei Plätze für das Straßenrennen geben und keinen für das Rennen gegen die Uhr.

«Nur die 30 besten Nationen erhielten einen Platz im Zeitfahren. Wir sind auf Platz 31. Es fehlen nur 14 Punkte zu Lettland, die Platz 30 der Weltrangliste sind», bedauerte der nationale technische Direktor Christian Helmig am Montag.

Jungels nicht bei Olympia dabei?

«Es bleibt abzuwarten, ob die Olympischen Komitees alle ihre Plätze in Anspruch nehmen oder ob Plätze abgegeben werden. Aber bei den Olympischen Spielen ist das selten der Fall», fuhr Helmig fort. In Rio waren 2016 Frank Schleck, Chantal Hoffmann und Christine Majerus für Luxemburg am Start.

Ohne einen Startplatz im Zeitfahren ist eine Teilnahme von Zeitfahr-Spezialist Bob Jungels nicht sicher. Der technische Direktor erklärt abschließend: «Es ist klar, dass es nicht wirklich eine Strecke für Jempy Drucker sein wird, aber noch steht nichts fest.»

(nm/L'essentiel)