Neuer Sponsor bei BMC – was macht Jempy Drucker?

Das amerikanische Team BMC hat einen neuen Sponsor gefunden. In einer Pressemitteilung wurde der polnische Bekleidungshersteller CCC als solcher vorgestellt; ab 2019 soll er in die Bresche springen will. Der Radhersteller BMC hatte das BMC Racing Team seit 2007 gesponsert.

Ein Teil des aktuellen Teams, darunter auch der Belgier Greg van Avermaet – Olympiasieger 2016 in Rio und aktuell Inhaber des gelben Trikots bei der Tour de France – bleibt dem Team erhalten. Andere Fahrer, wie beispielsweise Richie Porte werden das Team verlassen. Was tut der Luxemburger Radprofi Jempy Drucker?

Alles ist offen

Der 31-jährige lässt es zunächst einmal ruhig angehen. Drucker fährt seit 2015 für BMC. Auf Nachfrage von L’essentiel teilt er mit, dass er sich bisher noch nicht entschieden habe, wie es weiter geht. «Ich höre mir alle Vorschläge an. Der Einstieg des neuen Sponsors ist eine Neuigkeit und es ist ganz normal, dass ich mir alle verschiedenen Optionen genau ansehe. Ich habe schon Anfragen erhalten, aber zu diesem Zeitpunkt ist noch alles offen», sagt Drucker am Montag.

Am 26. Juli geht es für Drucker zunächst zum GP Cerami, dann zum Prudential RideLondon-Surrey Classic (29. Juli) und schließlich zur BinckBank Tour (13. bis 19. August).

(Nicolas Martin/L'essentiel)