Luxemburg-​​Rundfahrt behält Pro-​​Series-​​Status

Die Skoda Tour de Luxemburg wird im nächsten Jahr stattfinden und behält den UCI-Status als Pro-Series-Rennen. Darüber hat der Weltradsportverband die Organisatoren der Skoda Tour am Mittwoch informiert, wie Tour-Generalsekretär Benoît Theisen gegenüber L'essentiel bestätigte. Demnach finde die Luxemburg-Rundfahrt vom 14 bis 18 September 2021 statt.

Bei der ersten Ausgabe mit Pro-Series-Status konnte das Rennen zwar mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld (John Degenkolb, Philippe Gilbert, Arnaud Démare) punkten, die Entscheider beim Weltverband waren jedoch zunächst nicht überzeugt. Das ging soweit, dass die UCI in einer vorläufigen Entscheidung die Rundfahrt aus dem Kalender für 2021 gestrichen hatte. Diese Entscheidung ist inzwischen korrigiert.

Geldstrafe für Mängel

Die Veranstalter seien bereits in Gesprächen mit Vertretern der Regierung, der Straßenbauverwaltung «Ponts et Chaussées» sowie der Polizei, um für die nächste Ausgabe die Sicherheit zu erhöhen, betont Theisen gegenüber unserer Zeitung. So solle künftig vermieden werden, dass Falschparker die Fahrer gefährden oder Anwohner über den Stand des Rennens vor ihrer Haustür richtig informiert werden.

Die Vorfälle in diesem Jahr bleiben für die Organisatoren allerdings nicht ohne Folgen. Die Disziplinarkommission der UCI hat zwar beschlossen, das Rennen im Kalender für das nächste Jahr zu belassen, aber dennoch eine Geldstrafe gegen die Skoda-Tour-Veranstalter verhängt. Nach Theisens Angaben bewege sich diese zwischen 5000 und 25.000 Euro.

(pp/L'essentiel)