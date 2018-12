Ettelbrück baut Serie auf zehn Siege aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Etzella Ettelbrück hat seinen Zwei-Punkte-Vorsprung in Luxemburgs erster Basketballliga verteidigt und seine Serie auf zehn Siege in Folge ausgebaut. Der Tabellenführer fegte am Sonntag das Tabellenschlusslicht Kordall Steelers mit 108:80.

Tabelle:



1. Etzella 13 1223:944 25

2. Basket Esch 13 1093:968 23

3. Amicale 13 1076:936 23

4. Racing 13 1043:946 21

5. T71 13 1162:1115 21

6. Musel Pikes 13 1037:1070 18

7. Sparta 13 1014:1087 17

8. Arantia 13 1036:1218 17

9. Résidence 13 954:1170 15

10. Kordall Steelers 13 1016:1200 15

Bereits am Samstag setzte Basket Esch mit dem 76:78-Auswärtssieg bei Meister Amicale Steinsel ein Ausrufezeichen. Clancy McRugg war mit 31 Punkten aufseiten der Gäste der erfolgreichste Werfer. Für Amicale erzielte Jeffrey Le Roy Early Jr. 30 Punkte.

Total League, 13. Spieltag:

Arantia Larochette – Sparta Bartringen 105:97

Musel Pikes – Résidence Walferdingen 101:89

Amicale Steinsel – Basket Esch 76:78

Racing Luxemburg – T71 Düdelingen 93:67

Etzella Ettelbrück – Kordall Steelers 108:80



(sw/L'essentiel)