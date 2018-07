Käerjeng trifft auf Serben im Europacup

Der amtierende Luxemburger Meister Käerjeng hat am Donnerstag in der ersten Runde des EHF-Pokals, dem zweitgrößten europäischen Wettbewerb nach der Champions League, ein hartes Los gezogen. Die Teamkollegen von Chris Auger treffen im Eröffnungsspiel auf RK Zeleznicar 1949, der im vergangenen Jahr die reguläre Saison dominierte, bevor er in den Playoffs hinter der Vojvodina Zweiter wurde. Das Hinspiel in Serbien ist für das Wochenende vom 1. bis 2. September und das Rückspiel in Luxemburg am folgenden Wochenende geplant.

Im Challenge Cup, dem dritten Europapokalwettbewerb, trifft Düdelingen in der zweiten Runde auf die Georgier von IMEDI Telavi (6./7. Oktober, Rückspiel 13./14. Oktober), während Berchem im November in der dritten Runde gegen den Sieger des Duells zwischen den Letten von Celtnieks Riga und den Israelis von Holon Yuvalim HC antritt.

Bei den Damen trifft das Luxemburger Meisterteam aus Niederkerschen auf die Weißrussen des HC BNTU-BelAZ Minsk, um in die erste Runde des EHF-Pokals einzusteigen (8./9. September, Rückspiel in Luxemburg 15./16. September). Die Austragungsorte und die Daten könnten sich allerdings noch ändern, wenn sich die Gegner darauf verständigen, Hin- und Rückspiel an einem Ort und an einem Wochenende auszutragen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)