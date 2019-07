Stacchiotti hat sich für Tokio qualifiziert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach Bob Bertemes (Leichtathletik) und Ni Xia Lian (Tischtennis) wurde Raphaël Stacchiotti, 27, am Mittwoch zur dritten Luxemburger Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Schwimmer aus Ettelbrück löste sein Ticket in der 200m langen Medley-Serie bei der Gwangju-Weltmeisterschaft, indem er seinen nationalen Rekord von 2'00"21 von den Rio-Spielen brach. Er knackte mit seiner Bestzeit von 1'59"62 zum ersten Mal die zwei-Minuten-Marke und qualifizierte sich nebenbei für das Halbfinale der Weltmeisterschaft.

Stacchiotti nimmt damit nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 an seinen vierten Olympischen Spiele teil. «Meine ganze Arbeit hat sich endlich ausgezahlt. Das Wichtigste war das Ticket zu Olympia. Das Halbfinale ist ein Bonus", sagte er. Am Mittwohnachmittag kämpft er im Halbfinale, Julie Meynen wird am Donnerstag versuchen, das Gleiche im 100 Meter-Freistil zu tun.

(Nicolas Martin/L'essentiel)