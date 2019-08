Düdelingen startet auf Zypern in die Euro League

UEFA Europa League Sevilla FC Apoelfc Qarabağ FK Publié par F91 Diddeleng Official sur Vendredi 30 août 2019

Sevilla FC, Apoel Nicosia und Qarabag. Spanien, Zypern und Aserbaidschan. Auch in diesem Jahr wird F91 Düdelingen wieder in ganz Europa unterwegs sein und davon träumen, in der Europa League noch eine Runde weiter zu kommen. Die Uefa hat soeben den offiziellen Spielplan veröffentlicht.

Sevilla

Nach Spanien geht es für die Düdelinger erst am 24. Oktober um 21 Uhr, das Rückspiel in Luxemburg findet am 7. November um 18.55 Uhr statt. Aktuell führt Sevilla die Tabelle der spanischen Liga an und ist der große Favorit der Gruppe.

Nikosia

Nach Zypern geht es bereits am 19. September um 18.55 Uhr. Das Rückspiel findet am 28. November um 21 Uhr im Josy-Barthel-Stadion statt. In der Champions League-Qualifikation von Ajax Amsterdam nicht ohne Gegenwehr eliminiert, müssen sich die Düdelinger auch hier auf einen harten Gegner einstellen.

Der Klub, der 2012 das Viertelfinale der Champions League erreichte und schließlich von Real Madrid eliminiert wurde, könnte einige Ambitionen für diese Europa League haben. Der siebenmalige Titelverteidiger Nikosia ist der erfolgreichste Klub seines Landes.

Qarabağ

Am 3. Oktober geht es um 21 Uhr in Luxemburg gegen Qarabağ Ağdam zur Sache, das Rückspiel findet am 12. Dezember um 18.55 Uhr in Aserbaidschan statt.

Der am wenigsten bekannte Gegner von Düdelingen sollte nicht unterschützt werden. Der Club mit Sitz in Agdam, Aserbaidschan, ist siebenmaliger Meister seines Landes. Bisher ist der Verein in der Gruppenphase jedes Mal ausgeschieden, hat aber immer den dritten Platz belegt.

(jw/L'essentiel)