Molinaro gegen «Bauer sucht Frau»-​​Kandidatin

Beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Tennisturnier in Petingen hat die Lokalmatadorin Éléonora Molinaro die zweite Runde erricht. Die 18-jährige Luxemburgerin musste am Montag gegen die Slowakin Michaela Honcova zweimal in den Tiebreak. Molinaro biehielt die Oberhand und gewann mit 7:6 (8:6) und 7:6 (7:5).

In der zweiten Runde trifft die Luxemburgerin (390. der Weltrangliste) auf Tayisiya Morderger (526). Die Deutsche nimmt als Kandidatin an der aktuellen Staffel der TV-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» teil. Sie wurde in der Sendung vom Jungbauern Matthias ausgewählt und auf seinen Hof eingeladen.

Tayisia Morderger und Jungbauer Matthias bei «Bauer sucht Frau». (Foto: MG RTL D/Stefan Gregorowius)

(sw/L'essentiel)