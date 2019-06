Patrizia Van der Weken schlägt nationalen Rekord

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Läuferin Patrizia Van der Weken stellt einen neuen luxemburgischen Rekord über 100 Meter auf. Die Athletin lief bei Internationalen Resisprint, der an diesem Wochenende in La-Chaux-de-Fonds in der Schweiz statt.

Sie legte die Strecke in 11"52 zurück, berichtet der Luxemburger Leichtathletikverband. Im B-Finale konnte sie sich auf Platz 5 platzieren.

(L'essentiel)