Tom Habscheid schrammt knapp am Podium vorbei

Der einzige luxemburgische Athlet, der an den Paralympischen Spielen in Tokio teilnimmt, erlebte am Samstagmorgen beim Kugelstoßen eine herbe Enttäuschung. Tom Habscheid, der im Vorfeld eine Medaille anvisiert hatte, musste sich am Ende mit dem vierten Platz zufrieden geben. Sein bester Versuch (13,92 Meter) war 21 Zentimeter zu kurz. Seine Saisonbestleistung liegt bei 14,43 Meter lag.

«Nach einem sehr harten Wettkampf hast du bei den Paralympischen Spielen in Tokio einen guten 4. Platz erreicht. Dein Platz in der Weltelite ist mehr als verdient», lobte Sportminister Dan Kersch die Leistung. Tom Habscheid ist ehemaliger Welt- und Vize-Europameister.

«Vielen Dank, Tom, dass du Luxemburg auf der internationalen Bühne vertrittst und mit deiner beispielhaften Arbeit das Image des Landes förderst», so Dan Kersch abschließend. Den Wettbewerb gewann der Favorit, der Brite Aled Davies (15,33 Meter), vor dem Iraner Sajad Mohammadian (14,88 Meter) und Faisal Sorour aus Kuwait (14,13 Meter).

(L'essentiel)