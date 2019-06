Flavio Becca will mit dem 1.FCK in die 1. Liga

Der beim 1. FC Kaiserslautern als Investor tätige Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becca hat die Vorwürfe der Geldwäsche und der Veruntreuung von Firmengeldern zurückgewiesen. «Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es wird sich alles aufklären. Ich habe volles Vertrauen in die Luxemburger Justiz. Es ist in meinen Firmen alles transparent dokumentiert», sagte der Bauunternehmer der Bild am Sonntag.

Der 56-Jährige muss sich nach einem Beschluss des luxemburgischen Kassationsgerichtshofs von Anfang Juni vor einem Gericht des Großherzogtums wegen der Vorwürfe verantworten. Sein Anwalt hatte bereits betont, dass die Entscheidung des Kassationsgerichtshofes nichts mit einer Affäre um angebliche Korruption beim Bau von zwei Einkaufszentren zu tun habe.

«Liebe schwere Projekte»

Becca war im Mai in Deutschland durch seinen Einstieg beim finanzschwachen Drittligisten Kaiserslautern bekannt geworden. Er hatte dem Verein ein Darlehen über 2,6 Millionen Euro gewährt und weitere Investitionen in den Verein angekündigt. Auf die Frage, warum er sich «das Chaos in Lautern» antue, antwortete der Luxemburger: «Weil ich sehr gerne sehr schwere Projekte angehe und Herausforderungen liebe.»

Sein Ziel sei es nicht, «dauerhaft in der zweiten Liga zu spielen», sagte Becca vor einer weiteren Drittliga-Saison. Der Verein brauche «unbedingt eine verbesserte Infrastruktur». Er habe sich verpflichtet, «in den nächsten Jahren bis zu 25 Millionen in den Wiederaufstieg zu investieren», betonte Becca. «Diese Summe kann man nicht einfach durch die Anzahl der Jahre teilen. Denn in der dritten Liga wird mehr Geld benötigt als in der zweiten und in der ersten. Das Anschubkapital muss also höher sein. Deshalb ist die Bundesliga mein Ziel. Ich bin ein Investor, kein Mäzen.»

(L'essentiel/dpa)