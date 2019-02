Die Rout Léiwen verlieren gegen Saarbrücken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Vorbereitungsspiel gegen den FC Saarbrücken kam die luxemburgische B-Mannschaft am Mittwochabend an ihre Grenzen. Die Mannschaft von Luc Holtz verlor in Canach mit 0:1 gegen die Saarländer.

Holtz führte während des Matches viele Tests mit verschiedenen Spielern durch. So kamen unter anderem Kevin Holtz (Etzella), Mathias Olesen (Eintracht Trier) und Dylan Nsidjine (Kaiserslautern) zum Zug.

(L'essentiel)