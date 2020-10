Michel Ries darf sich an der Vuelta beweisen

Der 22-jährige Luxemburger Michel Ries ist vom Team von Trek-Segafredo für die Teilnahme an der Vuelta ausgewählt worden, die am 20. Oktober im Baskenland beginnt. Der 22-Jährige wird damit seine erste Große Tour bestreiten.

«Die Neulinge Michel Ries und Juan Pedro Lopez werden diese große Gelegenheit nutzen, um Erfahrungen zu sammeln», so das amerikanische Team in einer Pressemitteilung. In dieser Saison war Michel Ries bereits bei der Tour Down Under in Australien unterwegs und absolvierte mehrere Turniere in Frankreich, dem Großherzogtum, Italien und Belgien.

Aufgrund der Corona-Krise wird die Spanienrundfahrt nur noch 18 statt der üblichen 21 Etappen umfassen. Der große Start in Utrecht (Niederlande) ist abgesagt worden, während die Etappen, die durch Portugal führen sollten, neu gestaltet wurden.

(jg/L'essentiel)