Luxemburg erwartet den 1. FC Saarbrücken

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Uefa Nations League bestreitet die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft ein Freunschaftsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Wie der Luxemburger Fußballverband (FLF) am Mittwochmorgen mitteilte findet das Freundschaftsspiel gegen den saarländischen Drittligisten am 1. September um 19 Uhr im Josy-Barthel-Stadion in Luxemburg statt.

Der Nations-League-Spielplan



Aserbaidschan - Luxemburg,

5. September, 18 Uhr



Luxemburg - Montenegro,

8. September, 20.45 Uhr



Luxemburg - Zypern,

9. Oktober, 20.45 Uhr



Montenegro - Luxemburg,

12. Oktober, 20.45 Uhr



Zypern - Luxemburg,

12. November, 20.45 Uhr



Luxemburg - Aserbaidschan,

15. November, 20.45 Uhr

Der Verband teilte auf Anfrage mit, dass die Entscheidung, ob bei dem Spiel Zuschauer zugelassen werden, in der kommenden Woche getroffen werde.

Die Nations League beginnt für die Nationalmannschaft Luxemburgs am 5. September mit dem Spiel in Aserbaidschan. Nur drei Tage später trifft Luxemburg zu Hause auf die Mannschaft von Montenegro.

(mm/L'essentiel)