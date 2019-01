Das sind Luxemburgs Elitesportler 2019

Das Nationale Olympische Sport-Komitee Luxemburgs (COSL) hat am Donnerstag seinen Elitekader für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Die besten Sportler des Großherzogtums werden vom Komitee durch die Berufung sowohl finanziell als auch medizinisch unterstützt, sodass sie sich auf ihren Sport konzentrieren und international Erfolge einfahren können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Förderungen von 42 auf 44.

Vier Elitesportler haben ihre Karrieren beendet und sind dadurch aus dem Kader ausgeschieden: Gilles Muller (Tennis), Laurent Didier (Radsport) Manon Durbach (Judo) und Fleur Maxwell (Eiskunstlauf). Zudem werden die Reitsportler Victor Bettendorf, Christian Weier und Mandy Zimmer nicht weiter in der Elite geführt.

Der neue Kader setzt sich aus 39 Einzelsportlern und vier Mannschaften zusammen. Neu hinzugekommen sind Tennis-und die Tischtennis-Nationalmannschaft der Herren, Eric Glod, Luka Mladenovic, Danielle Konsbruck ( alle Tischtennis), Vera Hoffmann (Leichtathletik), Gregor Payet (Triathlon), Sören Nissen (Radsport), Marc Miny (Schießen) sowie Fie Skarsoe und Nicolas Wagner (beide Reitsport).

Des cadres encore élargis pour le Comité olympique et sportif luxembourgeois @COSL pour #2019. Cadre élite :39 membres et quatre équipes contre 37 et deux équipes en 2018. Cadre promotion 44 membres contre 42 en 2018 @lessentiel #sport #Luxembourg pic.twitter.com/vxZvQagMeo