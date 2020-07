Maurice Deville wechselt zum 1. FC Saarbrücken

Jetzt wieder im einzig wahren blau-schwarzen Dress am Ball⚫ Maurice Deville ist zurück beim FCS Weitere Infos https://bit.ly/3fLj8NL Gepostet von 1. FC Saarbrücken am Montag, 20. Juli 2020

Der 1. FC Saarbrücken hat den Luxemburger Nationalspieler Maurice Deville von Waldhof Mannheim verpflichtet. Das teilen die Saarländer am Montag mit. Der 27 Jahre alte Offensivspieler hat beim Drittliga-Aufsteiner einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

«Mit Maurice gewinnen wir einen Spielertypen, den wir so bisher noch nicht in unseren Reihen haben. Er hat in den letzten Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt, dass er definitiv die Qualität hat in der 3. Liga zu spielen», wird Saarbrückens neuer Sportdirektor Jürgen Luginger auf der vereinseigenen Homepage zitiert. «Ich freue mich sehr darauf, wieder für den 1. FC Saarbrücken aufzulaufen. Mein Antrieb ist es zu zeigen, dass wir als Team zu Recht in der 3. Liga spielen und wir wollen für die eine oder andere Überraschung sorgen», sagte Deville, der bereits 2013 und 2014 beim FCS spielte.

In den vergangenen drei Jahren lief der Luxemburger insgesamt 96 Mal für Waldhof Mannheim auf und war direkt an 38 Toren beteiligt. In der Saison 2018/19 verhalf er dem Verein zum Aufstieg in die 3. Liga.

(sw/L'essentiel)