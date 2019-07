«Der FC Schifflingen ist und bleibt mein Club»

L'essentiel: Kommen Sie noch oft nach Luxemburg?

Miralem Pjanic: Nicht so oft, wie ich gerne würde. Mein Terminkalender ist sehr voll. Wenn sich eine Lücke ergibt, versuche ich aber, Familie und Freunde zu besuchen. Meine Eltern leben ja hier und auch ich bin wirklich eng mit Luxemburg verbunden. Es ist eben das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist immer schön, hier zu sein.

Kommen Familie und Freunde dann regelmäßig nach Turin?

Ja! Bei so ziemlich jedem Spiel in Turin ist jemand aus Luxemburg dabei.

Was ist der FC Schifflingen für Sie?

Er ist und bleibt MEIN Club. Der Club war für mich als Fußballer der Anfang von allem. Das ist, wo ich aufgewachsen bin, wo alles begann. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, erinnert es mich an gute, alte Zeiten.

Verfolgen Sie, was beim FC Metz passiert?

Der Club bedeutet mir wirklich viel. Ich habe dort trainiert und er hat mich zum Profifußball gebracht. Es freut mich, dass sie wieder in der ersten Liga sind. Ich hoffe, dass sich der Verein dort hält. Denn das ist, wo er hingehört: in die erste Liga.

Was halten Sie von der Entwicklung der luxemburgischen Nationalmannschaft?

Jeder weiß, was Luxemburg tut. Nun wird die Auswahl ernst genommen. Sie schlägt sich auch gegen große Nationen gut.

Ihre persönlichen Ziele für die kommende Saison?

Einen weiteren Scudetto gewinnen und die Champions League anvisieren.

