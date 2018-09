Minella scheitert erneut an Tomljanovic

Ajla Tomljanovic entwickelt sich langsam aber sicher zum Schreckgespenst für Mandy Minella. Die Australierin warf die luxemburgischen Tennisspielerin in der ersten Runde aus dem Turnier in Peking. Die Escherin (116. der Weltrangliste) unterlag der Nummer 44 der Welt am Freitag klar mit 2:6 und 2:6 in zwei Sätzen.

Tomljanovic war bereits in der vergangenen Woche beim Turnier in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul die Endstation für Minella.

(sw/L'essentiel)