Vincent Thill verlässt Metz in Richtung Madeira

Nachdem bekannt wurde, dass Sébastien Thill nach Russland zum FC Tambov wechselt, ist nun sein kleiner Bruder an der Reihe: Vincent Thill verlässt den FC Metz und unterschreibt einen Vierjahresvertrag beim portugiesischen Verein Nacional Madeira.

Damit läuft Thill nun im Alter von 20 Jahren in der ersten Liga Portugals auf. Zuletzt war Thill von Metz nach Orléans in die zweite französische Liga ausgeliehen worden. Aber genau wie in seinem Heimatverein konnte er auch dort nicht wirklich überzeugen.

(L'essentiel)