Julien Henx bricht nationalen Rekord beim «Euro Meet»

Das Euro-Meeting beginnt mit einer großartigen Vorstellung für Julien Henx. Am Freitag stellte der luxemburgische Schwimmer über 50 Meter Schmetterling einen neuen nationalen Rekord auf. Er schaffte am Freitagmorgen die Distanz in 23:88 Minuten, was ihn für das Finale um 18.30 Uhr qualifiziert.

Henx verbessert damit seinen eigenen Rekord vom 21. Juni im südkoreanischen Gwangju (23:91). Am heutigen Freitag belegte Henx den vierten Platz, hinter den Ukrainern Vladyslav Buchow und Andriy Goworow und dem Franzosen Florent Manaudou auf Platz drei.

(jw/L'essentiel)