16.000 Läufer starten beim ING Night Marathon

17.000 Teilnehmer war das angepeilte Ziel für die Teilnehmerzahl des diesjährigen ING Night Marathons, der am Samstag, 1. Juni, in Luxemburg-Stadt startet. Am Ende wurden es rund 16.000 Anmeldungen und damit ungefähr so viel wie im Vorjahr. Diesmal werden allerdings weniger Luxemburger und mehr Ausländer teilnehmen. Die Route wird am Kirchberg und im Bahnhofsviertel etwas anders verlaufen. «Mit den diesjährigen Bauarbeiten war das sehr schwierig zu planen», so Organisator Erich François.

John Komen, der kenianische Gewinner der Jahre 2015 und 2016 (mit dem Streckenrekord von 2h12'57") ist dieses Jahr wieder mit dabei und hat den dritten Sieg fest im Visier. Auch einer der schnellsten Marathonläufer aller Zeiten, Moses Cheruiyot Mosop wird in Luxemburg antreten. Bei den Frauen geht die Äthiopierin Belaynesh Shifera Yigezu, die 2016 gewann, an den Start.

Aus Luxemburg werden unter anderem Philippe Gillen, Laurent Reichling und Bertil Muller am ING Night Marathon teilnehmen. Auch politisch bahnt sich ein heißer Wettkampf an, denn Claude Turmes (déi gréng), Taina Bofferding (LSAP), Martine Hansen (CSV) und Éric Thill (DP) gehen ebenfalls an den Start.

(Nicolas Martin/L'essentiel)