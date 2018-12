Diese Sportler beendeten 2018 ihre Karriere

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das eine Karriere im Sport in der Regel kurz ist, ist allgemein bekannt. Oft lässt sich dies schlicht auf physische oder auch vertragliche Gründe zurückführen. In Rente gehen ist oft nicht die eigene Entscheidung. Manche, wie Ronaldinho, warteten mit dem Rücktritt auch schon mal, bis jeder dachte, dass er sich längst zurückgezogen hätte.

2018 beendete Fernando Alonso seine seit 2001 bestehende Karriere in der Formel 1 und auch Gilles Muller hörte nach einem Jahr voller Schmerzen auf, genau wie Agnieszka Radwanska.

In unserer Diashow sehen Sie einige der Athleten, die in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen sind.

(jg/L'essentiel)