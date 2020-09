Vincent Thill offiziell in Portugal vorgestellt

Formé au #FCMetz, @vincthill10 rejoint le Portugal !



Le milieu de terrain international luxembourgeois s'engage avec le @CDNacional — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 11, 2020

Der FC Metz hat den Transfer von Vincent Thill nach Portugal an diesem Freitag offiziell bekannt gegeben. Der luxemburgische Nationalspieler verlässt den Klub, der ihn in den letzten Spielzeiten in die dritte und zweite französischen Liga an Pau und Orleans ausgeliehen hatte, nach insgesamt vier Jahren.

Der 20-Jährige wechselt zum portugiesischen Erstligisten Nacional Madeira. Thill unterzeichnete bei den Iberern einen Vierjahresvertrag. Bereits gestrigen Donnerstag schnürte Thill erstmals die Fußballschuhe für seinen neuen Arbeitgeber: Er kam im Freundschaftspiel gegen Câmara de Lobos zum Einsatz. Der Club aus Madeira freut sich über einen «vielseitigen Offensivspieler, der sowohl auf dem Flügel, als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann».

Vincent Thill já é jogador do Nacional. O Internacional A pelo Luxemburgo assinou esta tarde um contrato válido para as próximas quatro temporadas. pic.twitter.com/Z4Z1pYaJQH — C.D. Nacional (@CDNacional) September 10, 2020

(jw/L'essentiel)