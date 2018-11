Berchem muss im Europapokal nach Finnland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen den israelischen Verein Holon am vergangenen Wochenende steht der HC Berchem im Challenge Cup im Achtelfinale. Dort trifft der letzte Vertreter aus dem Großherzogtum aus Dicken, einen Club aus der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Dicken spielt in dieser Saison zum ersten Mal auf europäischer Ebene. Auf ihrem Weg zum Achtelfinale haben die Finnen die Mannschaft auf Tiraspol (Moldawien) und Belgrad (Serbien) aus dem Weg geräumt. Im Hinspiel gegen Dicken, das am 9. oder 10. Februar stattfindet, genießt der HC Berchem Heimrecht. Das Rückspiel wird eine Woche später in Helsinki angeworfen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)