Jeunesse Esch trennt sich von Marc Thomé

Der Verein Jeunesse Esch hat am Dienstagvormittag beschlossen, sich von seinem Trainer Marc Thomé zu trennen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Strassen am Sonntag und einer ganzen Serie schlechter Ergebnisse in der zweiten Hälfte der BGL-Saison, mussten die Verantwortlichen handeln.

Thomé wird durch Sébastien Grandjean ersetzt, der Jeunesse Esch bereits zwischen März 2011 und Oktober 2012 trainierte.

(L'essentiel)