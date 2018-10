Käerjeng will in Europa nächsten Schritt machen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Handball Käerjeng trifft am Sonntag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal auf Achilles Bocholt aus Belgien. Die Partie wird am Sonntag um 18 Uhr in der Käerjenger Dribbel angeworfen. Wir haben im Vorfeld mit dem Rückraumspieler Francesco Volpi gesprochen.

Handball-Nationaldivision



5. Spieltag:



Samstag, 20.15 Uhr:

HC Berchem – Chev Diekirch

HB Düdelingen – Handball Esch

Red Boys Differdingen – HBC Schifflingen



Tabelle:



1. Käerjeng 4 148:102 6

2. Esch 4 123:97 6

3. Düdelingen 4 114:103

4. Differdingen 4 129:104 5

5. Berchem 4 141:118 5

6. Diekirch 4 104:125 2

7. Schifflingen 4 101:136 2

8. Petingen 4 98:173 0

L'essentiel: Wie fühlen Sie sich nach ihrer Rückkehr zu Handball Käerjeng?

Francesco Volpi: Ich kenne die Mannschaft noch immer gut. Es hat sich nicht viel geändert, außer dass mein Freund Tom Meis nicht mehr da ist. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Wir haben bereits gute Ergebnisse erzielt, wie in der ersten Quali-Runde gegen Zeleznicar.

Nach ihrer Saison in Visé kennen sie den belgischen Handball gut. Achilles Bocholt dominiert zurzeit die Liga. Was kommt auf Käerjeng zu?

Es wird eng. Wir können aber weiterkommen. Unsere Chancen stehen 50:50. Ich habe letztes Jahr zweimal gegen sie gespielt und zweimal verloren. Sie haben fünf belgische Nationalspieler, darunter Linksaußen Damian Kedziora. Sie spielen mit einer bissigen Deckung und schalten schnell über Tempogegenstöße oder die zweite Welle um.

Das Spiel ihrer Mannschaft lebt auch vom hohen Tempo.

Das stimmt. Wir schalten schnell um. Das Spiel gegen Bocholt wird wohl sehr laufintensiv. Da ist es besonders wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Was wäre ein gutes Ergebnis für das Hinspiel?

Gewinnen natürlich. Im Idealfall mit vier oder fünf Toren. Es wäre toll, mit einem Polster ins Auswärtsspiel gehen zu können. Auch weil ihre Fans die Halle gerne zum Hexenkessel machen.

Die Aussicht auf die dritte Qualifikationsrunde beflügelt ihre Mannschaft doch sicher, oder?

Auf jeden Fall. Es ist immer schön wenn man eine Runde weiterkommt. Aber nun könnten wir auf Mannschaften wie den THW Kiel treffen. Das wäre ein absoluter Traum, auch wenn dann höchstwahrscheinlich Schluss für uns wäre. Vielleicht bekommen wir aber auch eine Mannschaft, gegen die wir bestehen können.

