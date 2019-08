Differdingen übernimmt Führung in BGL Ligue

Der FC Differdingen 03 hat sich mit zehn Punkten an die Spitze der BGL-Liga gespielt. Der Verein gewann am Sonntagabend mit 3:1 auf dem Rasen von Strassen, dank eines Doppeltreffers von Buch (25. und 84. Minute) und einem Tor von Bettmer (65. Minute). Hayasaka hatte in der 53. Minute den Ausgleich erzielt, aber es half nichts mehr.

Differdingen ist nun ein Punkt vor Petingen und Esch. Letztere haben am frühen Nachmittag mit 2:1 gegen Victoria Rosport gewonnen. Ein Erfolg, der vor allem dem Doppeltreffer von Boakye (10. und 50. Minute) zu verdanken ist. Biedermann reduzierte den Punktestand in der 70. Minute und gab am Ende des Spiels etwas Salz zurück. Union Titus Petingen hatte am Samstagabend gegen Rodingen mit 4:1 gewonnen.

Der andere Escher Verein, der CS Fola Esch, wurde von den aufgestiegenen Blue Boys mit 3:2 geschlagen. Die Millenbacher liegen nun auf dem achten Platz. Fola übernimmt Rang sechs.

Das Top-Spiel ist für Montagabend ab 20 Uhr zwischen Le Progrès und F91 geplant. Sollte Progrès gewinnnen, würden sie zu Differdingen an die Tabellenspitze rücken.

