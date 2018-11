Differdingen will sich ganz oben festbeißen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Red Boys Differdingen haben in Luxemburgs Handball-Oberhaus zum Rückrundenauftakt die Tabellenführung erobert. Die Mannschaft von Trainer Jérémy Roussel schlug am vergangenen Spieltag Handball Esch und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz.

Tabelle:



1. Differdingen 8 273:214 13

2. Esch 8 246:206 12

3. Käerjeng 8 285:224 12

4. Berchem 8 293:207 11

5. Düdelingen 7 200:182 8

6. Diekirch 8 202:253 4

7. Schifflingen 7 161:239 2

8. Petingen 8 191:326 0

Im Rennen um die Meisterschaft hat sich nach wie vor noch kein echter Favorit herauskristallisiert: Mit Esch, Käerjeng (beide zwölf Punkte), dem HC Berchem (elf Punkte) bleiben drei Mannschaften in direkter Schlagdistanz zum Spitzenreiter aus Differdingen.

Bereits etwas abgeschlagen hinter dem Spitzenquartett steht der HB Düdelingen mit acht Punkten und einem Spiel weniger. Der HBD empängt die Red Boys am Samstag in der eigenen Halle. Differdingen kann mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung verteidigen und sich für die 27:28-Niederlage aus der Hinrunde revanchieren. Mit einem Sieg der Gastgeber, ginge es an der Tabellenspitze noch etwas enger zu.

Handball-Nationaldivision, 9. Spieltag:

Samstag: HB Düdelingen – Red Boys Differdingen (20.15 Uhr) HB Petingen – Chev Diekirch Handball-Esch – HBC Schifflingen

(sw/L'essentiel)