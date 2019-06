Düdelingen kennt seinen ersten Gegner

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der F91 Düdelingen kennt seit Dienstag seinen Gegner für die erste Qualifikationsrunde der Champions League: der Valletta Football Club aus der Hauptstadt Maltas. Dies ergab die Ziehung am Dienstag in Nyon in der Schweiz.

Das erste Spiel für die Mannschaft von Trainer Emilio Ferrera findet Zuhause statt. Das Rückspiel dann eine Woche später auf Malta.

(jg/L'essentiel)