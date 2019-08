F91 trifft bei den Play-​​offs auf Armenien

Es wird das letzte Spiel vor einer zweiten Qualifikation in Folge bei der Europa League sein. Nachdem sich die F91-Spieler am Dienstag qualifiziert und auf der estnischen Seite von Nõmme Kalju mit 0:1 gewonnen hatten, konnten sie am Mittwoch beruhigt auf den Namen ihres Gegners warten.

Nun ist es amtlich: Der FC Ararat-Armenien, der in Saburtalo Tiflis (Georgien) mit 2:0 auf dem Spielfeld gewann, ist der zu schlagende Gegner. Ein hart umkämpftes Qualifikationsspiel war das, weil die Armenier das Hinspiel auf ihrem Platz zuvor mit 2:1 verloren hatten.

Die armenische Mannschaft dürfte für Düdelingen machbar sein, denn der F91 hatte im vergangenenen Jahr bei der Europa League auf ganz andere Kaliber getroffen (Warschau, Cluj). Das erste Spiel wird am 22. August in Armenien, das Rückspiel am 29. August in Luxemburg stattfinden.

(th/L'essentie)