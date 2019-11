Düdelingen will die Sensation schaffen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstagabend empfängt F91 Düdelingen APOEL Nicosia. Um es doch noch ins 16tel-Finale der Europa League zu schaffen, muss Düdelingen siegen – schwierig, aber nicht unmöglich.

«Wir können sie schlagen, denn wir haben sie schon einmal geschlagen. Noch ist alles möglich», hält Bertrand Crasson, Trainer von Düdelingen, die Motivation hoch.

Im September hat Düdelingen Nicosia (3-4) geschlagen. Seit dem historischen Sieg ging es bei den Luxemburgern jedoch bergab, sie mussten drei Niederlagen wegstecken, zwei davon gegen Sevilla.

« Wir müssen versuchen, diesen Sieg zu wiederholen »

Unter diesen Bedingungen sehen die letzten beiden Partien gegen APOEL (Donnerstagabend) und Qarabag (12. Dezember), zwei 4-Punkte-Teams, wie ein Finale für die Düdelinger aus. Trainer Bertrand Crasson weiß, dass seine Mannschaft jetzt alles geben muss.

Mittelfeldspieler Charles Morren will sich vom Sieg gegen APOEL inspirieren lassen: «Wir haben dort wirklich das Richtige getan, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, wir haben den Ball behalten, den Gegner angegriffen und hatten in den ersten Minuten viele Chancen. Wir müssen versuchen, diesen Sieg zu wiederholen», sagte er am Tag vor dem Spiel zu L'essentiel.

Um die Sensation zu schaffen, kann F91 auf die gesamte Mannschaft zählen, einschließlich Tom Schnell, der nicht gegen Sevilla gestartet war. Vorne kann F91 auf Danel Sinani bauen, der seit Beginn der Saison neun Tore erzielt hat.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)