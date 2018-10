Käerjeng bläst zur Aufholjagd – HBD Favorit

Die Mission von Handball Käerjeng ist klar: Der luxemburgische Meister muss am Samstag (20.15 Uhr) im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal gegen Achilles Bocholt einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Die Belgier hatten die erste Begegnung mit 33:29 für sich entschieden. Käerjeng kam in der eigenen Halle nach einem 4:11-Rückstand zwar noch einmal zurück und ging nach der Pause mit 23:20 in Führung, hatte dann in der entscheidenden Phase nicht mehr genug Körner übrig.

Der HB Düdelingen startet seine Europapokalsaison im Challenge Cup gegen die georgische Mannschaft Imedi Telavi. Sowohl das Hinspiel (Freitag, 20.30 Uhr), als auch das Rückspiel (Samstag, 20 Uhr) in der zweiten Quali-Runde werden im Düdelinger Sportzentrum ausgetragen.

(nm/L'essentiel)