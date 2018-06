Luxemburg will Revanche gegen Portugal

Wenn die Spieler von Trainer Ken Diederich am Donnerstag in der Coque ankommen, werden sie sicherlich an jenen Abend im November 2017 denken. In der Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2021 hatten sie das Team aus Portugal eine Halbzeit lang beherrscht und zur Pause mit 47:24 vorne gelegen. Dann kam aber der Einbruch und Luxemburg verlor das Auswärtsspiel noch mit 85:91.

Nach einer 53:67-Niederlage gegen Zypern heißt der Gegner von Thomas Grün und Co. am Donnerstag, 20.30 Uhr, erneut Portugal – dieses Mal aber auf heimischen Parkett. «Wir haben uns mit dem 97:93-Erfolg gegen Irland gut vorbereitet. Es wird ein schweres Spiel, weil die Portugiesen zwölf Profis in ihren Reihen haben. Außerdem können sie sich mit einem Sieg gegen uns für die nächste Runde qualifizieren», sagt der luxemburgische Trainer Ken Diederich.

«Wir brauchen mehr Profis»

Bisher noch nicht eingesetzt wurde der 18-jährige Luxemburger Lou Demuth, der sich zurzeit in Sevilla weiterentwickeln soll. «Er hat große Fortschritte gemacht, aber er muss unser System noch verinnerlichen. Um eine Chance zu haben, dürfen wir gegen Portugal keine Experimente machen. Aber Lou passt sich immer weiter an. Ich bin froh, dass wir ihn haben», sagt der Trainer.

Diederich kann auf zwei Profis zählen: Thomas Grün von den Gladiators Trier und Alex Laurent, der für die Den Helder Suns in den Niederlanden spielt. Andere wie Ben Kovac oder Oliver Vujakovic sollten in Zukunft Studium und Basketball im Ausland miteinander verbinden. «Um mittelfristig Erfolg zu haben, brauchen wir einfach mehr Profis», mahnt Diederich.

(Nicolas Martin/L'essentiel)