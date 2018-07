Azarenka endlich zurück in Kockelscheuer

Victoria Azarenka kehrt für das Turnier vom 13. bis 20. Oktober nach mehreren verpassten Terminen nach Kockelscheuer zurück. Vergangenes Jahr musste sie wegen des Rechtsstreits um das Sorgerecht ihres Sohnes in den USA passen. Somit werden die diesjährigen BGL BNP Paribas Luxembourg Open ihr dritter Besuch in Luxemburg und der erste seit dem Gewinn des Turniers im Jahr 2011. Die 28-jährige Azarenka ist derzeit auf Platz 87 der WTA-Weltrangliste und tritt mit der Amerikanerin Sloane Stephens, Siegerin der US Open 2017 und Finalistin bei Roland Garros 2018, in die Auslosung ein.

Zwei weitere große Namen wurden am Dienstag in der Garage Kremer in Mersch enthüllt: die Deutsche Andrea Petkovic (30 Jahre, 95. in der Weltrangliste), die bereits zum zehnten Mal am Großherzoglichen WTA-Turnier teilnimmt, sowie die Puerto-Ricanerin Monica Puig (24 Jahre, 72. in der Weltrangliste). Letztere wurde 2016 Olympiasiegerin in Rio und begeisterte in Kockelscheuer im vergangenen Jahr mit dem Einzug ins Finale gegen die Deutsche Carina Witthoeft. Das Preisgeld für den Gesamtgewinn liegt bei 250.000 Dollar.

Letzte Wochen hatten die Organisatoren der BGL BNP Paribas Luxembourg Open angekündigt, dass die Veranstaltung ihren Termin 2019 beibehalten werde und ab 2020 verschoben werden könnte. Dann würde der Termin entweder im Oktober mit einem Preisgeld von 300.000 Dollar bestehen bleiben oder auf September verschoben. Der zweite Termin unmittelbar nach den US Open lockt dann mit einem Preisgeld von 500.000 Dollar. Bevorzugen würden die Organisatoren allerdings die erste Variante.

(L'essentiel)