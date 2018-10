Vorverkauf für Weißrussland-​​Spiel läuft an

Das zweite Duell mit Weißrussland könnte darüber entscheiden, ob Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft seine Gruppe in der Nations League gewinnt. Das Spiel wird am 15. November im Stadt Josy Barthel ausgetragen, der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Montag.

Die Tickets zu 15 Euro werden in den Filialen der Reiseagentur Emile Weber auf den Kirchberg, im Luxemburger Stadtzentrum, in Grevenmachner, Esch/Alzette, Mersch und Canach verkauft. Außerdem sind Karten im Réidener Spënnchen sowie direkt beim Fußballverband FLF in Monnerich erhältlich. An der Abendkasse steht für Löwen-Fans unter 16 Jahren ein Kontingent an kostenlosen Karten zur Verfügung.

Das Hinspiel in Weißrussland hatte Luxemburg knapp mit 0:1 verloren. Trotzdem führen die «Roud Léiwen» die Gruppe auf Platz eins an. Die Weißrussen kamen in beiden Spielen gegen Moldawien nicht über ein 0:0-Unentschieden.

(sw/L'essentiel)